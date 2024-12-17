В Краснодарском крае мужчина зарезал полицейского и его жену

Ранее «АиФ-Юг» писал — на Кубани квартирант зарезал соседа, сообщившего о его выселении. Мужчины поругались, и фигурант несколько раз ударил соседа ножом в грудь. Услышавшие шум соседи вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его не удалось — он умер на следующий день.