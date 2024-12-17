В селе под Пермью подросток выбросил девушку с балкона и выпал сам

Поздним вечером 16 декабря в одном из домов в селе Гамово между двумя подростками разыгралась драма. На опубликованном в социальных сетях видео попал момент, как молодой человек после громких криков выбрасывает девушку из окна. После произошедшего он сам оказывается на земле.
В СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что 16 декабря во дворе многоквартирного дома в селе Гамово было обнаружено тело 17-летнего юноши с множественными травмами, характерными при падении с высоты. Девушка с аналогичными травмами в настоящее время госпитализирована, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей и следователей-криминалистов регионального следственного управления», — добавляют в ведомстве.
В краевом Минздраве «КП-Пермь» сообщили, что девушка находится в тяжелом состоянии.