В селе под Пермью подросток выбросил девушку с балкона и выпал сам

Поздним вечером 16 декабря в одном из домов в селе Гамово между двумя подростками разыгралась драма. На опубликованном в социальных сетях видео попал момент, как молодой человек после громких криков выбрасывает девушку из окна. После произошедшего он сам оказывается на земле.