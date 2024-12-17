30 жильцов дома эвакуировали спасатели при пожаре в Алматы

«Утром в Наурызбайском районе произошло возгорание стеллажей магазина, расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома по ул. С. Жунисова. Силами МЧС по лестничному маршу было эвакуировано 30 жителей дома, с использованием спасательных колпаков было спасено 4 ребенка. Около 60 жителей вышли на улицу самостоятельно».