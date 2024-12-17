Олбани
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

30 жильцов дома эвакуировали спасатели при пожаре в Алматы

АСТАНА, 17 дек — Sputnik. 30 жителей, в том числе четыре ребенка спасли в Алматы во время пожара.

Источник: МЧС Казахстана

Огонь охватил магазин на первом этаже многоэтажного жилого дома.

«Утром в Наурызбайском районе произошло возгорание стеллажей магазина, расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома по ул. С. Жунисова. Силами МЧС по лестничному маршу было эвакуировано 30 жителей дома, с использованием спасательных колпаков было спасено 4 ребенка. Около 60 жителей вышли на улицу самостоятельно».

сообщили спасатели.

Пожар профессиональными огнеборцами был ликвидирован на развивающейся стадии. Пострадавших нет, добавили в МЧС Казахстана.

пожары
МЧС