В Башкирии компания молодых людей проломила череп случайному прохожему

В Салавате осудят троих местных жителей, которых обвиняемых сразу в нескольких статьях УК РФ: «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном группой лиц», «краже», «мелком хищении, совершенном лицом, подвергнутым административному наказанию».
Как установлено в ходе следствия, в июле 2023 года на улице 30 лет Победы нетрезвый молодой человек со своими друзьями начал конфликтовать с прохожим. Слово за слово и ссора уже переросла в жестокое избиение, в ходе которого компания нанесла жителю Салавата тяжелые травмы головы и проломила ему череп.
«Один из фигурантов уголовного дела обвиняется в краже товаров в магазинах. Уголовное дело направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу», — пояснили в объединенной пресс-службе судов.
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