В Башкирии компания молодых людей проломила череп случайному прохожему

Как установлено в ходе следствия, в июле 2023 года на улице 30 лет Победы нетрезвый молодой человек со своими друзьями начал конфликтовать с прохожим. Слово за слово и ссора уже переросла в жестокое избиение, в ходе которого компания нанесла жителю Салавата тяжелые травмы головы и проломила ему череп.