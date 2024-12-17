Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о драке в компьютерном клубе Владивостока

Ранее полиция сообщала, что на прошлой неделе только в посёлке Заводской Артёмовского городского округа полицейские совместно с представителями добровольной народной дружины «Ратник» задержали шесть иностранных граждан, проживающих на территории Российской Федерации в нарушение миграционного законодательства. В отношении мигрантов составлены протоколы об административном правонарушении. Также был установлен факт фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.