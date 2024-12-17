Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о драке в компьютерном клубе Владивостока

Конфликт произошёл 15 декабря 2024 года. Конфликт двух посетителей компьютерного клуба на улице Русской перерос в драку, которая квалифицирована как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Потерпевший смог вырваться и убежать благодаря помощи очевидцев. Он госпитализирован, угрозы его жизни нет.
Один из свидетелей, спасших юношу и скрутивших мигранта-дебошира, заявил о преступлении в дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по городу Владивостоку. Подозреваемый задержан и арестован.
Ранее полиция сообщала, что на прошлой неделе только в посёлке Заводской Артёмовского городского округа полицейские совместно с представителями добровольной народной дружины «Ратник» задержали шесть иностранных граждан, проживающих на территории Российской Федерации в нарушение миграционного законодательства. В отношении мигрантов составлены протоколы об административном правонарушении. Также был установлен факт фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Во Владивостоке же в ходе мероприятия «Нелегал-2024» полиция и росгвардейцы проверили кафе в Первореченском районе, где проверили 30 иностранцев. Четверо из них не смогли предъявить документы, подтверждающие их законность пребывания в России, и теперь ожидают депортации в Центре временного содержания иностранных граждан.
Был ли 32-летний киргиз, напавший на юношу в компьютерном клубе, нелегалом, пока не уточняется.