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СМИ: в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант

В результате взрыва на Рязанском проспекте погиб генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Кириллов Игорь Анатольевич.

Источник: Агентство «Москва»

Он проводил брифинги Минобороны в 2023 году, на которых рассказывал о готовящихся терактах на территории России.

Кириллов вместе с помощником выходили из подъезда дома на Рязанском проспекте около 6 утра. В этот момент сдетонировало СВУ.