СМИ: в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант

Он проводил брифинги Минобороны в 2023 году, на которых рассказывал о готовящихся терактах на территории России.
Кириллов вместе с помощником выходили из подъезда дома на Рязанском проспекте около 6 утра. В этот момент сдетонировало СВУ.
В результате взрыва на Рязанском проспекте погиб генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Кириллов Игорь Анатольевич.
Он проводил брифинги Минобороны в 2023 году, на которых рассказывал о готовящихся терактах на территории России.
Кириллов вместе с помощником выходили из подъезда дома на Рязанском проспекте около 6 утра. В этот момент сдетонировало СВУ.