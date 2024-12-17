Екатеринбургские энергетики ищут пострадавших при падении машины в кипяток

«Из СМИ поступила информация о двух пострадавших. В ЕТК никто не обращался. Представители компании свяжутся с ними для выяснения состояния здоровья и оказания необходимой помощи. Необходимо также определить место, где пострадавшие получили ожоги», — говорится в сообщении.
Накануне telegram-канал «Екатеринбург Главное», считающийся близким к мэрии, утверждал, что в результате инцидента получили ожоги 18-летний парень и 8-летняя девочка, находившиеся в машине. Другие СМИ, ссылаясь на очевидцев, такой информации не давали.
Напомним, вчера провалился асфальт под сетями ЕТК на перекрестке улиц Шефской — Красных Командиров. В компании уточнили, что пострадал только автомобиль, провалившийся в яму. Находившаяся там женщина-водитель травм не получила. В результате аварии была понижена температура подачи горячей воды и отопления в дома с населением более 16 тыс. человек. Сегодня к 02.50 последствия аварии были устранены.