Екатеринбургские энергетики ищут пострадавших при падении машины в кипяток

Напомним, вчера провалился асфальт под сетями ЕТК на перекрестке улиц Шефской — Красных Командиров. В компании уточнили, что пострадал только автомобиль, провалившийся в яму. Находившаяся там женщина-водитель травм не получила. В результате аварии была понижена температура подачи горячей воды и отопления в дома с населением более 16 тыс. человек. Сегодня к 02.50 последствия аварии были устранены.