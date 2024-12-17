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Микроавтобус отбросило за пределы дороги после ДТП с троллейбусом в Минске

ДТП с троллейбусом и микроавтобусом случилось в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Микроавтобус отбросило за пределы дороги после ДТП с троллейбусом в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 16 декабря, в понедельник, примерно в 14.20 водитель микроавтобуса Volkswagen" ехал по улице Седых. На пересечении с улицей Калиновского в момент поворота налево он не уступил дорогу троллейбусу, который ехал во встречном направлении, и врезался в него.

«От удара автомобиль “Volkswagen” отбросило за пределы проезжей части», — сообщили в ГАИ.

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

ДТП с троллейбусом и микроавтобусом случилось в Минске. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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