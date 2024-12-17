Микроавтобус отбросило за пределы дороги после ДТП с троллейбусом в Минске

Согласно предварительным данным, 16 декабря, в понедельник, примерно в 14.20 водитель микроавтобуса Volkswagen" ехал по улице Седых. На пересечении с улицей Калиновского в момент поворота налево он не уступил дорогу троллейбусу, который ехал во встречном направлении, и врезался в него.