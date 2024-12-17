18 пожаров потушили за сутки в Свердловской области

За прошедшие сутки свердловские сотрудники МЧС ликвидировано 18 пожаров, половина из которых произошли в жилом секторе.
Так, в Красноуфимске сгорел частный жилой дом на двух хозяев. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Спасатели при помощи спасательных устройств вывели из здания одного человека. Огонь потушили за полчаса. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.
Еще один частный двухквартирный дом сгорел накануне в деревне Холкина в Пышминском городском округе. С огнем, охватившем площадь в 126 «квадратов» удалось справиться за 76 минут. На месте работали 13 спасателей и три спецмашины.
В Арамильском городском округе сгорела баня в СНТ «Уральский рабочий». С огнем на площади 25 квадратных метров огнеборцы справились за 12 минут.