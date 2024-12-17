Чиновника, незаконно присвоившего сотни миллионов долларов, казнили в Китае

Ранее следствие установило, что Ли Цзяньпин, занимая различные должности, незаконно присвоил более 1,43 миллиарда юаней (более 199 миллионов долларов по курсу на сегодняшний день) государственных средств. Кроме того, он получил финансовые и материальные ценности от других лиц на сумму 577 миллионов юаней (более 80 миллионов долларов), а также не по назначению использовал более 1,05 миллиарда юаней (более 146 миллионов долларов) государственных средств.