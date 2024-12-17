ЕКАД перекрыли из-за разлитого топлива, которое вытекает из бензовоза

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
Водитель бензовоза не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. В результате аварии произошел разлив топлива.
Движение транспорта было перекрыто в обе стороны. Около 9:00 было открыто реверсивное движение.
«На месте происшествия экипажи ДПС обеспечивают дорожную безопасность, проводят процессуальные действия», — сообщили в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что на ЕКАД 13 декабря произошла авария с пострадавшим. На 33-м километре столкнулись две легковушки: Chevrolet Lacetti и Nissan Almera.
В одной из машин оказался зажат человек. Спасатели с помощью специнструмента провели деблокирование пострадавшего из искореженного автомобиля.