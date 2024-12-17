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ЕКАД перекрыли из-за разлитого топлива, которое вытекает из бензовоза

Рано утром 17 декабря на 56 километре ЕКАД (Первоуральский городской округ) произошла авария, в результате которой опрокинулся бензовоз.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

Водитель бензовоза не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. В результате аварии произошел разлив топлива.

Движение транспорта было перекрыто в обе стороны. Около 9:00 было открыто реверсивное движение.

«На месте происшествия экипажи ДПС обеспечивают дорожную безопасность, проводят процессуальные действия», — сообщили в ведомстве.

«МК-Урал» ранее писал, что на ЕКАД 13 декабря произошла авария с пострадавшим. На 33-м километре столкнулись две легковушки: Chevrolet Lacetti и Nissan Almera.

В одной из машин оказался зажат человек. Спасатели с помощью специнструмента провели деблокирование пострадавшего из искореженного автомобиля.