Уфимский гастроэнтеролог перечислила тех, кому опасно есть икру

Стало известно, кому опасно есть красную икру. В преддверии Нового года врач-гастроэнтеролог и диетолог из Уфы Эльвира Белева объяснила, чем любимый многими деликатес может обернуться для тех, у кого есть негативная реакция на него.
Так, например, от бутерброда с икрой необходимо отказаться аллергикам. Этот продукт входит в число сильнейших аллергенов и может стать причиной тяжелых реакций. Также икру по той же причине не стоит есть беременным и кормящим матерям.
Из-за того, что некоторые виды икры богаты холестерином, людям страдающим от заболевания сердца придется отказаться от употребления продукта вовсе или сильно ограничить его количество. Также с осторожностью стоит есть икру людям, страдающим от гипертонии и других хронических заболеваний.
В беседе с UfaTime.ru медик подчеркнула, что при возникновений сомнений стоит обращаться к врачу за личной консультацией.
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