Арест задержанного за взятки главы Артемовского продлен до февраля 2025 года

В дальнейшем 57-летнему главе Артемовского предъявили обвинение в совершении двух преступлений по статье 290 УК РФ — «Получение взятки». По версии следствия, в 2022 году Трофимов получил от руководителей двух муниципальных унитарных предприятий взятки за общее покровительство и попустительство по службе. После этого чиновник был заключен под стражу.