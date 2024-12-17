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Арест задержанного за взятки главы Артемовского продлен до февраля 2025 года

Суд оставил под стражей главу Артемовского городского округа Константина Трофимова. Новый год чиновник будет встречать в СИЗО. Напомним, задержали Трофимова в сентябре.

В дальнейшем 57-летнему главе Артемовского предъявили обвинение в совершении двух преступлений по статье 290 УК РФ — «Получение взятки». По версии следствия, в 2022 году Трофимов получил от руководителей двух муниципальных унитарных предприятий взятки за общее покровительство и попустительство по службе. После этого чиновник был заключен под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в этот понедельник, 16 декабря, Артемовский городской суд продлил Константину Трофимову срок ареста еще на два месяца — до 18 февраля 2025 года включительно.

«Постановление вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами», — отметили в облсуде.