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В Ульяновской области пять человек погибли в ДТП

САМАРА, 17 дек — РИА Новости. Автомобиль Chevrolet Cobalt не справился с управлением и столкнулся с грузовиком МАЗ в Ульяновской области, в результате пять человек из легкового автомобиля погибли, водитель большегруза пострадал, сообщили журналистам в региональном УМВД.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня около 06.00 часов (5.00 мск) на автодороге Саранск — Сурское — Ульяновск в Засвияжском районе города Ульяновска, по предварительной информации, водитель автомашины Chevrolet Cobalt не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной МАЗ. В результате ДТП пять человек, находившиеся в легковом автомобиле, погибли, водитель грузового автомобиля доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии и устанавливают все обстоятельства происшествия.