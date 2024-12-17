В Ульяновской области пять человек погибли в ДТП

«Сегодня около 06.00 часов (5.00 мск) на автодороге Саранск — Сурское — Ульяновск в Засвияжском районе города Ульяновска, по предварительной информации, водитель автомашины Chevrolet Cobalt не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной МАЗ. В результате ДТП пять человек, находившиеся в легковом автомобиле, погибли, водитель грузового автомобиля доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении ведомства.