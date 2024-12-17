Бывшего мужа певицы Седоковой баскетболиста Тимму нашли мертвым в Москве

С 2019 года Тимма выступал за клуб «Химки». До этого он играл за латвийские «АСК Рига», «Лиепаяс Лаувас», «Вентспилс» и ВЭФ, петербургский «Зенит», испанскую «Басконию» и греческий «Олимпиакос». В 2013 году Тимму во втором раунде драфта выбрал «Мемфис Гриззлис». С 2013 года играет за сборную Латвии. В феврале 2024 года стало известно, что Янис Тимма стал игроком испанского баскетбольного клуба «Обрадойро».