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Стая собак бросилась на ребенка в Хабаровском крае: прокуратура проводит проверку

По соцсетям разлетелась информация о том, что в Хабаровском крае собака напала на ребенка.

По соцсетям разлетелась информация о том, что в Хабаровском крае собака напала на ребенка. Инцидент произошел в Ванинском районе в поселке Монгохто на улице Спортивной.

По предварительным данным, собаки напали на 14-летнюю девочку. Одна из собак укусила ребенка за ногу, но в медицинские учреждения девочка не обращалась.

Как сообщает прокуратура Хабаровского края, ведомство оценит деятельность органов местного самоуправления по отлову и содержанию безнадзорных животных. Будут проверены достаточность выделенных на эти цели средств, законность проведения конкурентных процедур и выполнение условий контракта индивидуальным предпринимателем.

Также будет рассмотрен вопрос о компенсации морального вреда, который может быть взыскан с муниципалитета в пользу девочки.

Возбуждено уголовное дело.