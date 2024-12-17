Под Самарой тушившие большой пожар пожарные спасли кота

В понедельник, 16 декабря в 10:17 пожарные были вызваны в поселок Ровно-Владимировка Волжского района. Здесь на улице Нефтяников загорелись надворные постройки.
На тушение были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательных частей № № 78, 128 отряда № 46 и пожарно-спасательная часть № 182 «РН-пожарная безопасность» поселка Ровно-Владимировка.
Прибывшие на вызов пожарные установили, что открытым пламенем охвачены строения на площади 100 квадратных метров.
Пожарные создали звено газодымозащитной службы, и стали заливать горящие строения из трёх водяных стволов «Б». Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар удалось локализовать в 10:40, а через десять минут — в 10:50 было потушено открытое горение.
Люди во время пожара не пострадали. Пожарные спасли домашнего питомца — кота.
Причины пожара устанавливаются, сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области.