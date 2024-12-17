Под Самарой тушившие большой пожар пожарные спасли кота

Пожарные создали звено газодымозащитной службы, и стали заливать горящие строения из трёх водяных стволов «Б». Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар удалось локализовать в 10:40, а через десять минут — в 10:50 было потушено открытое горение.