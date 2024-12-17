На Кубани два человека погибли в ДТП с легковушкой и двумя КамАЗами

Смертельная авария произошла около восьми вечера 16 декабря на автодороге Каневская — Березанская. В результате ДТП погибли два человека.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21140 не выдержал боковой интервал со встречным КамАЗом и столкнулся с ним. После этого мужчина за рулем легковушки потерял управление, машину отбросило по другой КамАЗ, ехавший вслед за первым.
В результате этого отечественное авто загорелось. Огонь также перекинулся на большегруз.
«В результате ДТП 40-летний водитель и 19-летняя пассажирка легкового автомобиля погибли», — сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Правоохранители устанавливают личности погибших.