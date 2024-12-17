На Кубани два человека погибли в ДТП с легковушкой и двумя КамАЗами

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21140 не выдержал боковой интервал со встречным КамАЗом и столкнулся с ним. После этого мужчина за рулем легковушки потерял управление, машину отбросило по другой КамАЗ, ехавший вслед за первым.