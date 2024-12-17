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За два дня в Воронеже под землю провалились два автомобиля

Причиной провала машин являются коммунальные аварии.

В понедельник, 16 декабря, еще один автомобиль провалился в яму на пересечении улиц Танеева и Лихачева. В «РВК-Воронеж» пояснили, что грунт просел из-за утечки на водоводе диаметром 200 мм. Ночью с понедельника на вторник аварийная бригада приступила к ремонтным работам. Местные жители сообщили в соцсетях, что данное место уже вызывало беспокойство: на Танеева в течение нескольких дней наблюдалось подтекание воды из-под асфальта.

Напомним, что в воскресенье под землю ушел еще один автомобиль. Это случилось в гараже на улице 25 Октября. Грунт провалился под строением из-за аварии на теплосетях. Специалистам «Квадры» пришлось убирать сам гараж, чтобы устранить аварию. Владельцу свалившейся в яму иномарки обещали возместить ущерб в полном размере.

МЧС