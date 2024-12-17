За два дня в Воронеже под землю провалились два автомобиля

В понедельник, 16 декабря, еще один автомобиль провалился в яму на пересечении улиц Танеева и Лихачева. В «РВК-Воронеж» пояснили, что грунт просел из-за утечки на водоводе диаметром 200 мм. Ночью с понедельника на вторник аварийная бригада приступила к ремонтным работам. Местные жители сообщили в соцсетях, что данное место уже вызывало беспокойство: на Танеева в течение нескольких дней наблюдалось подтекание воды из-под асфальта.