В Пинске Land Rover сбил насмерть пенсионерку, переходившую дорогу. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
Говорится, что 16 декабря примерно в 18.50 44-летняя жительница Пинска, находившаяся за рулем автомобиля Land Rover, ехала по улице Парковой. Согласно предварительным данным, на перекрестке с улицей Спокойная она сбила 69-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу вне пешеходного перехода. Кроме того, женщина не была обозначена световозвращающими элементами.
В ведомстве отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерка скончалась от полученных травм.
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