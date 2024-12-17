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В Пинске Land Rover сбил насмерть пенсионерку, переходившую дорогу

Водитель Land Rover сбила насмерть 69-летнюю женщину, переходившую дорогу в Пинске.

Источник: Комсомольская правда

В Пинске Land Rover сбил насмерть пенсионерку, переходившую дорогу. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Говорится, что 16 декабря примерно в 18.50 44-летняя жительница Пинска, находившаяся за рулем автомобиля Land Rover, ехала по улице Парковой. Согласно предварительным данным, на перекрестке с улицей Спокойная она сбила 69-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу вне пешеходного перехода. Кроме того, женщина не была обозначена световозвращающими элементами.

В ведомстве отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерка скончалась от полученных травм.

Тем временем микроавтобус отбросило за пределы дороги после ДТП с троллейбусом в Минске.

Ранее МЧС Беларуси сообщило, что натиска ветра не выдержали пять городских елок.

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