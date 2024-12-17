В Пинске Land Rover сбил насмерть пенсионерку, переходившую дорогу

Говорится, что 16 декабря примерно в 18.50 44-летняя жительница Пинска, находившаяся за рулем автомобиля Land Rover, ехала по улице Парковой. Согласно предварительным данным, на перекрестке с улицей Спокойная она сбила 69-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу вне пешеходного перехода. Кроме того, женщина не была обозначена световозвращающими элементами.