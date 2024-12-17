Банду телефонных мошенников задержали в Новосибирске

По информации пресс-службы УФСБ, в Новосибирске задержали группу телефонных мошенников, которые участвовали в преступной схеме, украв более 40 млн руб.
Уточняется, что преступники регистрировали банковские карты и SIM-карты на подставных лиц, через которые поступали мошеннические переводы.
Сейчас в отношении троих местных жителей возбуждено уголовное дело по шести эпизодам мошенничества, совершенного по предварительному сговору.
Ранее Сиб.фм писал, что мошенники начали массово взламывать Telegram-аккаунты новосибирцев.