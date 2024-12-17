При взрыве на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов

В распоряжении «Известий» есть кадры, на которых видно, что место происшествия до сих пор оцеплено. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.