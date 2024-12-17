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При взрыве на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов

В результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом 17 декабря сообщили в СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что, по данным следствия, утром было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома.

«В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник», — сказала официальный представитель СК России Светлана Петренко, ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Она добавила, что на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы.

О взрыве в семиэтажном жилом доме на Рязанском проспекте стало известно ранее в этот день. Источник «Известий» сообщил, что в результате инцидента погибли два человека. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В распоряжении «Известий» есть кадры, на которых видно, что место происшествия до сих пор оцеплено. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.