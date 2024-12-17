При взрыве на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов

Отмечается, что, по данным следствия, утром было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома.
«В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник», — сказала официальный представитель СК России Светлана Петренко, ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.
Она добавила, что на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы.
О взрыве в семиэтажном жилом доме на Рязанском проспекте стало известно ранее в этот день. Источник «Известий» сообщил, что в результате инцидента погибли два человека. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
В распоряжении «Известий» есть кадры, на которых видно, что место происшествия до сих пор оцеплено. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.