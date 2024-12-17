В калининградском отеле «Пруссия» произошёл пожар

В калининградском отеле «Пруссия», расположенном на улице Коммунистической в Московском районе города, произошёл пожар. Об оперативной ликвидации возгорания поздним вечером 16 декабря сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России. В ведомстве пояснили, что в подсобном помещении третьего этажа отеля «горела мебель, оргтехника и бумага на общей площади 3 квадрата».