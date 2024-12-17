Следователи завели дело из-за смерти рабочего на руднике в Приморье

Следователи завели уголовное дело по факту гибели рабочего во время обвала горных пород на руднике «Южный» в Дальнегорском городском округе. Спасатели успели вытащить мужчину и передать в руки медиков, однако он скончался в карете скорой помощи, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».