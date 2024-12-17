Следователи завели дело из-за смерти рабочего на руднике в Приморье

Следователи завели уголовное дело по факту гибели рабочего во время обвала горных пород на руднике «Южный» в Дальнегорском городском округе. Спасатели успели вытащить мужчину и передать в руки медиков, однако он скончался в карете скорой помощи, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Отметим, что проверка проводится по статье ч. 2 ст. 217 УК РФ. По версии следствия, ответственные лица предприятия, которому принадлежал рудник, не приняли должные меры для сохранения жизни человека.
По факту происшествия проверку также проводит прокуратура. Специалисты выяснят, проявляли ли люди халатность и соответствуют ли рабочие условия технике безопасности.
Ранее «КП» писала, что в сети появились кадры с места происшествия. Сотрудники МЧС вытащили троих людей на поверхность, еще восемь успели эвакуироваться самостоятельно.