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В Батайске водитель иномарки сбил человека и врезался в автомобиль

В Батайске под колесами иномарки едва не погиб мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске водитель иномарки сбил пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось 15 декабря на улице Максима Горького.

По предварительной информации ведомства, 38-летний мужчина управляя автомобилем «Фольксваген Пассат» не справился с управлением и сбил 27-летнего мужчину, который переходил проезжую часть. Затем иномарку отбросило в автомобиль «Джели Эмигрант».

— В результате ДТП мужчина-пешеход доставлен в медицинское учреждение. По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в ведомстве.