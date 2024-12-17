В Батайске водитель иномарки сбил человека и врезался в автомобиль

По предварительной информации ведомства, 38-летний мужчина управляя автомобилем «Фольксваген Пассат» не справился с управлением и сбил 27-летнего мужчину, который переходил проезжую часть. Затем иномарку отбросило в автомобиль «Джели Эмигрант».