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Убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Главное

Утром 17 декабря стало известно о гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова из-за взрыва на Рязанском проспекте в Москве.

Обстоятельства взрыва

  • В результате детонации взрывного устройства также погиб помощник Кириллова.
  • В действие устройство привели дистанционно.
  • По данным следствия, взрыв произошел рядом с подъездом жилого дома.
  • В СК заявили, что бомба была заложена в самокат.
  • Мощность сработавшего взрывного устройства составила около 300 г тротила.
  • Как передает корреспондент ТАСС, несколько автомобилей получили повреждения, выбиты стекла в подъезде, нарушено остекление с 1-го по 4-й этажи.

Расследование происшествия

  • СК возбудил уголовное дело.
  • Территория вокруг жилого дома, где произошел взрыв, оцеплена.
  • Силовики собирают видеозаписи с камер наблюдения близлежащих домов.
  • Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления причастного к совершению преступления.
  • С места происшествия изъяли компоненты взрывного устройства, работают саперы.
  • Служебный автомобиль погибшего эвакуировали и направили на экспертизу.
  • На место прибыло руководство столичного главка МВД, работают следователи, врачи скорой и сотрудники оперативных служб.
  • В оперативных службах считают, что взрыв был направленным, его волна шла от подъезда, из которого вышел Кириллов.
  • По данным правоохранительных органов, мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
  • Специалисты изъяли его компоненты.
  • Саперы и кинологи осмотрели близлежащую территорию, других взрывных устройств, по предварительным данным, не обнаружено.

Что известно об Игоре Кириллове

  • Игорь Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме.
  • Окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты (1991), Военную академию радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко (2007).
  • После училища с 1991 по 1995 год проходил службу в должности командира взвода в Западной группе войск в Германии и Московском военном округе.
  • После этого до 2009 года последовательно прошел должности от командира роты до командира отдельной бригады РХБ защиты.
  • С 2009 года проходил службу на различных должностях в Управлении начальника войск РХБЗ ВС РФ.
  • С сентября 2014 по апрель 2017 года начальник Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко.
  • В апреле 2017 года был назначен на должность начальника войск РХБЗ ВС РФ.

Обвинение со стороны СБУ

  • Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение генерал-лейтенанту Игорю Кириллову начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ.
  • В СБУ считают, что Кириллов якобы «ответственен за массовое применение запрещенного химического оружия на Украине». Военачальник, утверждают в Киеве, виновен в совершении военных преступлений.

Реакция

  • Кириллов много лет системно и «с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов» и НАТО, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.
  • Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал невосполнимой утратой гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России.
  • Организаторы и исполнители преступления, в результате которого погиб Кириллов, будут найдены и наказаны, где бы они ни находились, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.