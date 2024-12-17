Убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Главное

Обстоятельства взрыва
- В результате детонации взрывного устройства также погиб помощник Кириллова.
- В действие устройство привели дистанционно.
- По данным следствия, взрыв произошел рядом с подъездом жилого дома.
- В СК заявили, что бомба была заложена в самокат.
- Мощность сработавшего взрывного устройства составила около 300 г тротила.
- Как передает корреспондент ТАСС, несколько автомобилей получили повреждения, выбиты стекла в подъезде, нарушено остекление с 1-го по 4-й этажи.
Расследование происшествия
- СК возбудил уголовное дело.
- Территория вокруг жилого дома, где произошел взрыв, оцеплена.
- Силовики собирают видеозаписи с камер наблюдения близлежащих домов.
- Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления причастного к совершению преступления.
- С места происшествия изъяли компоненты взрывного устройства, работают саперы.
- Служебный автомобиль погибшего эвакуировали и направили на экспертизу.
- На место прибыло руководство столичного главка МВД, работают следователи, врачи скорой и сотрудники оперативных служб.
- В оперативных службах считают, что взрыв был направленным, его волна шла от подъезда, из которого вышел Кириллов.
- По данным правоохранительных органов, мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
- Специалисты изъяли его компоненты.
- Саперы и кинологи осмотрели близлежащую территорию, других взрывных устройств, по предварительным данным, не обнаружено.
Что известно об Игоре Кириллове
- Игорь Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме.
- Окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты (1991), Военную академию радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко (2007).
- После училища с 1991 по 1995 год проходил службу в должности командира взвода в Западной группе войск в Германии и Московском военном округе.
- После этого до 2009 года последовательно прошел должности от командира роты до командира отдельной бригады РХБ защиты.
- С 2009 года проходил службу на различных должностях в Управлении начальника войск РХБЗ ВС РФ.
- С сентября 2014 по апрель 2017 года начальник Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко.
- В апреле 2017 года был назначен на должность начальника войск РХБЗ ВС РФ.
Обвинение со стороны СБУ
- Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение генерал-лейтенанту Игорю Кириллову начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ.
- В СБУ считают, что Кириллов якобы «ответственен за массовое применение запрещенного химического оружия на Украине». Военачальник, утверждают в Киеве, виновен в совершении военных преступлений.
Реакция
- Кириллов много лет системно и «с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов» и НАТО, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.
- Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал невосполнимой утратой гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России.
- Организаторы и исполнители преступления, в результате которого погиб Кириллов, будут найдены и наказаны, где бы они ни находились, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.