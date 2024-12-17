Пассажир «Уральских авиалиний» скончался во время рейса из Москвы

На борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» 17 декабря скончался пассажир. Воздушное судно выполняло рейс из Москвы в Читу. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе авиакомпании.
— На рейсе U693 скончался пассажир-мужчина. На борту работали полиция и Следственный комитет. Время отправки обратного рейса U694 вынужденно перенесли, — сказано в сообщении.
Время обратного вылета было перенесено на четыре часа. Так, вылет был запланирован в 09:20 местного времени. С учетом переноса борт вылетел в 12:44.
Ранее, в марте 2024 года, пассажир «Уральских авиалиний» скончался на рейсе Москва — Куляб (Таджикистан). Борт экстренно сел в Самаре. Бортпроводники пытались оказать помощь мужчине, почувствовавшему недомогание.