370 человек эвакуировали из трех школ Петербурга из-за звонков лжеминеров

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, как в начале декабря текущего года после сообщений от лжеминеров из школ эвакуировали еще больше человек — 744. К счастью, проверка показала, что ни ученикам, ни преподавателям ничего не угрожает.