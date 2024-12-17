Олбани
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

370 человек эвакуировали из трех школ Петербурга из-за звонков лжеминеров

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Комсомольская правда

16 декабря сотрудники полиции получили 11 сообщений от телефонных террористов. Тревожные сигналы стали причиной для проверки 1854 объектов образования. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».

— Эвакуацию приняли решение провести в трех школах. В общей сложности на улицу вывели 370 человек, — уточнило агентство.

В результате осмотра ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств в зданиях не обнаружили. Однако выходки неизвестных не остались без внимания правоохранителей — решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции выяснят, кто стоит за серией электронных писем и звонков, которые изрядно перепугали несколько сотен петербуржцев.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, как в начале декабря текущего года после сообщений от лжеминеров из школ эвакуировали еще больше человек — 744. К счастью, проверка показала, что ни ученикам, ни преподавателям ничего не угрожает.