Уфимский зоопарк в парке Лесоводов расположится на 4,7 га

Администрация Уфы выдала разрешение Горзеленхозу на изменение и использование участка в парке Лесоводов для создания «цирков и зверинцев». Площадь земель составляет 47,7 га, ее кадастровая стоимость оценивается в 72 тысячи рублей.
Напомним, о создании зоопарка в обновленном парке начали говорить весной этого года. Власти хотят построить зверинец на месте уже существующих вольеров.
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что зоопарк должен быть тем местом, где будет эстетично, красиво, а главное — «животные будут содержатся в достойных условиях».
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