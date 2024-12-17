Около 6,3 миллиона похитили мошенники под видом брокеров в Иркутской области

Когда фельдшер попыталась вывести заработное, то столкнулась с проблемой. Личный кабинет от «платформы» заблокировался. Но и тут мошенники нашли способ обмануть. Заявили, что кредитные деньги еще можно забрать, только для этого нужно оплатить комиссию. В этот момент женщина поняла, что все это был обман, и обратилась в полицию.