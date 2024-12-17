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Около 6,3 миллиона похитили мошенники под видом брокеров в Иркутской области

Самой крупной суммы лишилась 34-летняя фельдшер из-за знакомства с мужчиной в сети.

Источник: Комсомольская правда

За сутки восемь жителей Иркутской области перевели на счета «брокеров» около 6,3 миллиона рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МВД региона.

Самой крупной суммы лишилась 34-летняя фельдшер из Иркутска. В конце ноября 2024 она познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, только вот он оказался мошенником и предложил якобы удаленный заработок на фондовой бирже.

— Следуя указаниям нового знакомого, доверчивая женщина установила на телефон специальное приложение, перечислила с кредитной карты 70 тысяч рублей на «покупку акции», а после для увеличения прибыли оформила три кредита на сумму около 2,4 миллиона рублей, — рассказали в агентстве.

Когда фельдшер попыталась вывести заработное, то столкнулась с проблемой. Личный кабинет от «платформы» заблокировался. Но и тут мошенники нашли способ обмануть. Заявили, что кредитные деньги еще можно забрать, только для этого нужно оплатить комиссию. В этот момент женщина поняла, что все это был обман, и обратилась в полицию.

По аналогичной схеме обманули учителя из Балаганского района: после знакомства с мужчиной в сети она лишилась 1,1 миллиона рублей, которые также взяла в кредит.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 26-летняя девушка познакомилась с парнем в сети и потеряла 1,2 миллиона в Иркутске.