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Милиция задержала двоих иностранцев, которым грозит до 20 лет в Беларуси

МВД сказало про задержание двоих граждан одной из азиатских стран в Могилеве.

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала двоих иностранцев, которым грозит до 20 лет в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В сообщении сказано, что сотрудники наркоконтроля в Могилеве задержали с поличным двоих граждан одной из азиатских стран. В МВД обратили внимание на то, что накануне задержания фигуранты по заданию куратора интернет-магазина наркотиков, забрали крупную партию «товара» для его дальнейшего распространения на территории Минска, а также Витебской и Могилевской областей.

Отмечается, что в съемной квартире и в тайниках сотрудники милиции нашли и изъяли более 800 граммов психотропа. Следователями заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Иностранцам грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Гродно милиция задержала иностранца, которому грозит до 20 лет.

Тем временем ОМОН провел задержания после пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске.

Кроме того, в Бобруйске одежда загорелась на 97-летней женщине от поставленной свечи у иконы.