Милиция задержала двоих иностранцев, которым грозит до 20 лет в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении сказано, что сотрудники наркоконтроля в Могилеве задержали с поличным двоих граждан одной из азиатских стран. В МВД обратили внимание на то, что накануне задержания фигуранты по заданию куратора интернет-магазина наркотиков, забрали крупную партию «товара» для его дальнейшего распространения на территории Минска, а также Витебской и Могилевской областей.
Отмечается, что в съемной квартире и в тайниках сотрудники милиции нашли и изъяли более 800 граммов психотропа. Следователями заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Иностранцам грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Гродно милиция задержала иностранца, которому грозит до 20 лет.
Тем временем ОМОН провел задержания после пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске.
Кроме того, в Бобруйске одежда загорелась на 97-летней женщине от поставленной свечи у иконы.