Милиция задержала двоих иностранцев, которым грозит до 20 лет в Беларуси

В сообщении сказано, что сотрудники наркоконтроля в Могилеве задержали с поличным двоих граждан одной из азиатских стран. В МВД обратили внимание на то, что накануне задержания фигуранты по заданию куратора интернет-магазина наркотиков, забрали крупную партию «товара» для его дальнейшего распространения на территории Минска, а также Витебской и Могилевской областей.