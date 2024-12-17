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Жителя Ялты задержали за передачу Киеву данных о ВС РФ в Крыму

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали 31-летнего жителя Ялты, передававшего военной разведке Украины данные о передвижении российской военной техники в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: Аргументы и факты

«ФСБ пресечена противоправная деятельность гражданина РФ жителя Ялты 1993 г. р., причастного к передаче украинским спецслужбам сведений о Вооруженных силах РФ», — сообщили в ЦОС.

«Установлено, что задержанный посредством иностранного мессенджера Telegram на конфиденциальной основе установил контакт с сотрудником ГУР МО (Главного управления разведки Минобороны) Украины и выразил готовность предоставлять различного рода информацию, в том числе фото- и видеоматериалы в отношении полуострова. Выполняя задания куратора, злоумышленник инициативно передавал иностранной спецслужбе сведения о расположении и передвижении военной техники ВС РФ на территории Республики Крым», — отметили в ФСБ.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации), которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с возможным дополнительным штрафом до 1 млн рублей. Киевским районным судом Симферополя он заключен под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.