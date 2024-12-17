Жителя Ялты задержали за передачу Киеву данных о ВС РФ в Крыму

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации), которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с возможным дополнительным штрафом до 1 млн рублей. Киевским районным судом Симферополя он заключен под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.