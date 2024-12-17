Подростка осудили за циничный обман пенсионеров в Волгоградской области

Установлено, что подросток связался с мошенниками, которые вымогали деньги у пенсионеров под видом сотрудников правоохранительных органов. Они звонили пожилым людям и сообщали, что их родственники попали в ДТП и им нужны деньги, чтобы урегулировать ситуацию. Юноша, зная на что идет, приезжал к пенсионерам за деньгами. Большую часть денег он переводил своим куратором, а определенный процент от суммы оставлял себе.