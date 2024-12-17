Житель Уфы выращивал дома запрещенные вещества

В Уфе на скамье подсудимых окажется мужчина, которого обвиняют в незаконном выращивании запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По информации ведомства, уфимец вырастил самостоятельно 12 кусов запрещенного растения, чтобы изготовить продать наркотики. Его плантацию в ходе обыска обнаружили полицейские.
Обвиняемый свою вину признал. Уголовное дело направят в Демский районный суд Уфы для рассмотрения.
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