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Житель Уфы выращивал дома запрещенные вещества

Во время обыска полицейские обнаружили 12 кустов растения.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на скамье подсудимых окажется мужчина, которого обвиняют в незаконном выращивании запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По информации ведомства, уфимец вырастил самостоятельно 12 кусов запрещенного растения, чтобы изготовить продать наркотики. Его плантацию в ходе обыска обнаружили полицейские.

Обвиняемый свою вину признал. Уголовное дело направят в Демский районный суд Уфы для рассмотрения.

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