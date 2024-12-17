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Жителя Ялты арестовали за передачу Украине сведений о ВС РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Жителя Ялты арестовали за то, что он передавал спецслужбе Украины сведения о расположении и передвижении военной техники в Крыму, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина РФ жителя города Ялты, 1993 года рождения, причастного к передаче украинским спецслужбам сведений о Вооруженных силах Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанный через Telegram установил контакт с сотрудником военной разведки Украины и выразил готовность предоставлять различного рода информацию, в том числе фото- и видеоматериалы.

«Выполняя задания куратора, злоумышленник инициативно передавал иноспецслужбе сведения о расположении и передвижении военной техники ВС РФ на территории Республики Крым», — отметили в ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Уточняется, что Киевским районным судом города Симферополя фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Севастополе 48-летнего местного жителя приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену. Мужчина поддерживал конфиденциальное сотрудничество с представителем пограничной службы Украины.