Жителя Ялты арестовали за передачу Украине сведений о ВС РФ

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина РФ жителя города Ялты, 1993 года рождения, причастного к передаче украинским спецслужбам сведений о Вооруженных силах Российской Федерации», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, задержанный через Telegram установил контакт с сотрудником военной разведки Украины и выразил готовность предоставлять различного рода информацию, в том числе фото- и видеоматериалы.
«Выполняя задания куратора, злоумышленник инициативно передавал иноспецслужбе сведения о расположении и передвижении военной техники ВС РФ на территории Республики Крым», — отметили в ФСБ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Уточняется, что Киевским районным судом города Симферополя фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Севастополе 48-летнего местного жителя приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену. Мужчина поддерживал конфиденциальное сотрудничество с представителем пограничной службы Украины.