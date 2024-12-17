В Перми машинист теплоснабжающей организации умер на рабочем месте

«На насосной станции ПН 15, расположенной по улице Баумана, 16А, был найден машинист без признаков жизни. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть рабочего 1960 года рождения, при осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено», — прокомментировали в инспекции.