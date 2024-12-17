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В Перми машинист теплоснабжающей организации умер на рабочем месте

Причины и обстоятельства смерти устанавливаются.

Источник: Комсомольская правда

13 декабря текущего года машинист насосных установок филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» умер на рабочем месте. Об этом сообщает Госинспекция труда в Пермском крае.

«На насосной станции ПН 15, расположенной по улице Баумана, 16А, был найден машинист без признаков жизни. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть рабочего 1960 года рождения, при осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено», — прокомментировали в инспекции.

В настоящее время причины и обстоятельства смерти устанавливаются. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера.

несчастный случай