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В Челябинске женщина за рулем Volkswagen получила травмы в ДТП

Авария произошла на Университетской набережной.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинске на Университетской набережной 17 ноября столкнулись Mitsubishi под управлением 43-летней челябинки и Volkswagen, за рулем которого была 36-летняя женщина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

По предварительной информации, авария случилась около дома № 16Б по улице Ключевая. Водитель немецкой иномарки получила травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливают госавтоинспекторы. По фактам ДТП и нарушениям ПДД челябинцев просят сообщать по телефону номеру телефона 02/102, или в дежурную часть Госавтоинспекции города Челябинска по телефонам 728−60−11, 728−60−10.