В Краснодаре за взятку хотели благоустроить камеру в СИЗО

На Кубани за взятку хотели благоустроить камеру в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
За покушение на взятку замначальника колонии за создание благоприятных условий для находящегося там лица фигуранта признали виновным по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ.
Судом установлено, что в августе 2023 года подсудимый предложил должностному лицу 50 тысяч рублей за ремонт камеры для обвиняемого в особо тяжком преступлении и установки там телевизора и холодильника.
О том, что ему хотят дать взятку, заместитель начальника ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России сообщил в правоохранительные органы. Силовики задержали фигуранта в его кабинете во время передачи должностному лицу 500 долларов США.
Приговором суда обвиняемому назначено 4,5 года лишения свободы и штраф в сумме 975 383 рубля (20-кратная сумма взятки).
Напомним, за что задержали сотрудников полиции в сочинском аэропорту. Они за плату «закрывали глаза» на ввоз в страну из Дубая незадекларированных дорогостоящих смартфонов. Сочинский предприниматель планировал ввезти в Россию партию из 30 новых iPhone, не декларируя их.