В Краснодаре за взятку хотели благоустроить камеру в СИЗО

Напомним, за что задержали сотрудников полиции в сочинском аэропорту. Они за плату «закрывали глаза» на ввоз в страну из Дубая незадекларированных дорогостоящих смартфонов. Сочинский предприниматель планировал ввезти в Россию партию из 30 новых iPhone, не декларируя их.