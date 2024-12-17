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Волгоградцам рассказали, как отличить сотрудников ФСБ от мошенников

Аферисты стали представляться гражданам сотрудниками ведомства для реализации мошеннических схем.

В связи с участившимися случаями мошенничества и хищений личных или кредитных средств граждан Пограничное управление ФСБ по Волгоградской области напоминает жителям о нескольких простых правилах, следуя которым можно не попасться на уловки аферистов.

Не стоит верить звонкам от так называемых сотрудников и следователей ФСБ о том, что вы являетесь подозреваемым. Подобные оповещения осуществляются только в письменном виде и вручаются лично.

Сотрудники ведомства никогда не присылают гражданам копии служебных удостоверений. Также не стоит верить, если вам предлагают перевести средства на «безопасный счет».

Номера телефонов ФСБ РФ используются только для приема информации от организаций и граждан.