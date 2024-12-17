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Бухгалтера из Перми осудят за похищение 6 млн рублей из зарплаты коллег

На протяжении 5 лет она перечисляла себе «излишки» зарплаты.

Источник: Reuters

Бухгалтер из Перми предстанет перед судом после похищения шести миллионов рублей из зарплаты своих коллег, сообщает прокуратура региона.

Речь идёт о ситуации, которая продолжалась на протяжении пяти лет в одной из организаций Кировского района. Как установило следствие, жительница Перми работала бухгалтером одной из фирм и с 2016 по 2021 год завышала сумму выплат работникам. Лишние средства, которые появлялись во время начисления заработной платы, она присваивала и тратила на свои нужды.

За несколько лет работы женщина похитила у коммерческой организации более шести миллионов рублей. В отношении бухгалтера было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Как сообщает надзорный орган, прокуратура Кировского района утвердила в отношении женщины обвинительное заключение и передало все собранные материалы для рассмотрения в районный суд.