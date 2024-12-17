Бухгалтера из Перми осудят за похищение 6 млн рублей из зарплаты коллег

Речь идёт о ситуации, которая продолжалась на протяжении пяти лет в одной из организаций Кировского района. Как установило следствие, жительница Перми работала бухгалтером одной из фирм и с 2016 по 2021 год завышала сумму выплат работникам. Лишние средства, которые появлялись во время начисления заработной платы, она присваивала и тратила на свои нужды.