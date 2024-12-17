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Стало известно, когда будут готовы ледовые городки в Башкирии

Ледовые городки в Башкирии заработают 20 декабря.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии к концу недели заработают все ледовые городки. Об этом рассказала и. о. министра ЖКХ Ирина Голованова.

По ее словам, в республике построены 329 ледовых площадок, установлены 1 119 елок и возведены 94 горки. В столице Башкирии все городки уже готовы к запуску.

— Движемся по плану, у нас еще три дня, постараемся завершить, — сказал Ирина Голованова.

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