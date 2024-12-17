Суд дал штраф 2000 рублей минчанке, укравшей привязанную у магазина собаку вельш-корги

Минчанка получила штраф 2000 рублей за кражу собаки породы вельш-корги. Подробности рассказали агентству «Минск-Новости» в пресс-службе прокуратуры Первомайского района.
Говорится, что 47-летняя жительница Минска, находясь в нетрезвом состоянии, вместе с дочерью проходила мимо продовольственного магазина, расположенного на улице Ложинской. Она заметила привязанную к парапету собаку породы вельш-корги. Женщина отвязала животной и увела с собой.
Хозяйка, выйдя из магазина, не нашла собаку и попросила сотрудников магазина показать ей записи с камер видеонаблюдения. Убедившись в том, что животное украли, женщина обратилась в милицию.
Сообщается, что милиционеры задержали фигурантку, собаку вернули хозяйке. В отношении 47-летний ранее не судимой минчанки было заведено уголовное дело за кражу. Фигурантка признала вину, раскаялась в содеянном.
Старший помощник прокурора Первомайского района Юлия Луговская сообщила, что минчанка работает уборщицей в частной компании, на иждивении имеет малолетнего ребенка. Суд признал женщину виновной в тайном похищении имущества (краже). На основании части 1 статьи 205 Уголовного кодекса ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 50 базовых величин, или 2000 рублей (по состоянию на 17 декабря 2024 года).
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