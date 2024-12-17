Суд дал штраф 2000 рублей минчанке, укравшей привязанную у магазина собаку вельш-корги

Старший помощник прокурора Первомайского района Юлия Луговская сообщила, что минчанка работает уборщицей в частной компании, на иждивении имеет малолетнего ребенка. Суд признал женщину виновной в тайном похищении имущества (краже). На основании части 1 статьи 205 Уголовного кодекса ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 50 базовых величин, или 2000 рублей (по состоянию на 17 декабря 2024 года).