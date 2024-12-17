В Воронеже осудили «криминального авторитета» Олега Кварацхелию

Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Как установил суд, с августа по декабрь 2019 года осужденный находился под стражей в СИЗО № 1 регионального УФСИН, с декабря 2021 года по апрель 2022-го — в колонии № 8 в воронежской Россоши. Там он «осуществлял действия, нарушающие нормальное функционирование учреждений уголовно-исправительной системы».
«Доказав свою приверженность преступной идеологии, он был наделен криминальным статусом, свидетельствующим о его высшем положении в преступной иерархии. Все лица, отбывающие наказание в колонии, имели по отношению к нему более низкий статус, поэтому, согласно существующим негласным правилам, обязаны были подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям», — рассказали в надзорном ведомстве.
Летом прошлого года Россошанский райсуд Воронежской области признал пятерых заключенных местной колонии виновными в организации экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), а также о сборе средств на его финансирование (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Организатору ячейки назначили шесть лет и два месяца колонии строгого режима с лишением права руководить общественными организациями на три года. Три участника сообщества получили сроки от двух до шести лет в колонии строгого режима, еще один — два года в колонии особого режима.
Речь идет о приверженцах сообщества «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, признано экстремистским и запрещено в России). По данным «Вести Воронеж», за организацию сообщества был осужден Олег Кварацхелия. Известный вор в законе Шония Чиро наделил его статусом «положенца» или «смотрящего за лагерем». Кварацхелия управлял группировкой, контролировал соблюдение правил в ней и собирал деньги в «общак», из которого на всех покупали одежду, еду и другие предметы необходимости.