В Воронеже осудили «криминального авторитета» Олега Кварацхелию

Летом прошлого года Россошанский райсуд Воронежской области признал пятерых заключенных местной колонии виновными в организации экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), а также о сборе средств на его финансирование (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Организатору ячейки назначили шесть лет и два месяца колонии строгого режима с лишением права руководить общественными организациями на три года. Три участника сообщества получили сроки от двух до шести лет в колонии строгого режима, еще один — два года в колонии особого режима.