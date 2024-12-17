«Она его очень жалела». Парень выбросил в окно 14-летнюю девушку и погиб сам

В ночь на 17 декабря в селе Гамово под Пермью произошла трагедия: молодой человек выбросил из окна десятиэтажки 14-летнюю девушку, а после упал сам. Юноша погиб, девочка в тяжёлом состоянии в больнице. Бабушка пострадавшей рассказала о ней и её отношениях с погибшим подростком. Подробнее — в материале perm.aif.ru.
Ударил по голове и сбросил вниз.
Жуткое видео появилось в соцсетях около 23:00 16 декабря. Свидетель из того же дома снял, как на балконе одной из квартир на девятом этаже происходит ссора двух подростков — юноши и девушки. Она громко зовёт на помощь, кто-то с улицы пытается узнать, сможет ли она открыть дверь в квартиру, затем слышны звуки ударов (по предварительным данным СК, это был удар сковородой по голове), и молодой человек кричит: «Она мне изменила». Затем он выталкивает в окно бесчувственное тело девушки. Через несколько секунд он сам падает вниз.
Сперва авторы сообщений в соцсетях утверждали, что оба упавших погибли, но вскоре поступила информация, что девушка выжила. Это подтвердили и правоохранительные органы: ночью в СУ СК РФ по Пермскому краю сообщили, что организовали проверку по факту обнаружения тела 17-летнего юноши, девушка жива.
«Ночью 16 декабря 2024 года во дворе многоквартирного дома в селе Гамово было обнаружено тело 17-летнего юноши с множественными травмами, характерными при падении с высоты, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Девушка с аналогичными травмами в настоящее время госпитализирована, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь».
В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что пострадавшая находится в больнице, её состояние врачи оценивают как тяжёлое.
Самостоятельная жизнь и таблетки.
Как удалось выяснить perm.aif.ru, пострадавшей Юле (имя несовершеннолетней изменено) всего 14 лет, она ученица местной школы, находящейся в двух шагах от места происшествия. Жуткая ссора, закончившаяся трагедией, произошла в квартире молодого человека — а сама девушка живёт по соседству, с бабушкой (в 2022 году у Юли умерла мама).
«Она у меня очень хорошая, никогда ничего не употребляла, никогда не пила, даже не курила», — перечисляет Лариса Александровна, бабушка Юли, в разговоре с perm.aif.ru.
По словам собеседницы perm.aif.ru, её внучка встречалась какое-то время с погибшим парнем, но пара рассталась. Тем не менее девочка относилась к нему с сочувствием, и, несмотря на запрет бабушки, всё же зачем-то пошла к нему вечером 16 декабря.
«Она его очень жалела, — объясняет Лариса Александровна. — У него жизнь была очень сложная».
В этом материале мы будем называть погибшего несовершеннолетнего Женей — он и сам вместо настоящего имени предпочитал псевдоним, поскольку, по словам бабушки Юли, имя своё не любил. Собеседница perm.aif.ru описывает бывшего парня внучки как крайне неглупого, доброго и самостоятельного (из-за проблем в семье он жил в злополучной квартире один, сам зарабатывал в интернете): интересно говорил, красиво ухаживал. При этом семейная ситуация, вероятно, сказывалась на нём: по словам Ларисы Александровны, Женя даже обращался за психологической помощью к специалистам.
«Он сам видел, что не в порядке, к психиатру ходил, ему какие-то таблетки выписывали», — говорит бабушка Юли.
Лариса Александровна вспоминает, что несколько недель назад парню понадобилась медицинская помощь из-за таблеток — и после этого она настаивала, чтобы внучка прекратила общение с Женей.
«Ну почему она меня вчера обманула? Я говорю: “К Жене пойдешь?” “Нет”. А сама туда ушла, — вспоминает бабушка девочки. — Значит, заманил. Понимаете, он хороший манипулятор: умный, красиво говорит, интересный мальчик».
Можно ли было предотвратить?
Комментаторы в соцсетях, как это часто бывает в таких случаях, сразу предположили, что подростки были в изменённом состоянии сознания, — однако Лариса Александровна настаивает, что её внучка не употребляла ни алкоголя, ни наркотиков. Более того, она никогда не видела пьяным и Женю: «Не было такого, чтобы он что-то употреблял».
Сейчас в обстоятельствах и причинах произошедшего разбираются следователи — помимо прочего, они проводят и необходимые экспертизы, которые в том числе могут определить наличие в крови изменяющих сознание веществ. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ — «Покушение на убийство».
Так как после смерти мамы Юли её опекуном стала бабушка, в семье нередко бывали представители органов опеки, с девочкой работал психолог — однако ни о каких проблемах в отношениях не было известно. Perm.aif.ru попросил у министерства социального развития Пермского края комментарий о том, поступали ли какие-то сигналы о неблагополучных условиях жизни или учёбы подростков.
Юля сейчас находится в пермской больнице имени Тверье, по словам её бабушки, медики обсуждают возможность перевода в Городскую детскую клиническую больницу. В соцсетях пишут сотни комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления для девочки.
«Я не понимаю, что такое произошло, не могла подумать, что он такой, — признаётся Лариса Александровна. — Они расстались — и он, видимо, решил: “Не доставайся же ты никому!”».