«Она его очень жалела». Парень выбросил в окно 14-летнюю девушку и погиб сам

Жуткое видео появилось в соцсетях около 23:00 16 декабря. Свидетель из того же дома снял, как на балконе одной из квартир на девятом этаже происходит ссора двух подростков — юноши и девушки. Она громко зовёт на помощь, кто-то с улицы пытается узнать, сможет ли она открыть дверь в квартиру, затем слышны звуки ударов (по предварительным данным СК, это был удар сковородой по голове), и молодой человек кричит: «Она мне изменила». Затем он выталкивает в окно бесчувственное тело девушки. Через несколько секунд он сам падает вниз.