В Ростове допросили подозреваемого в нападениях на девушку и подростка

В Ростове-на-Дону следователи допросили подозреваемого в нападениях с ножом на девушку и подростка. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета СК России по Ростовской области.
— Подозреваемого допросили. Теперь будет решаться вопрос о предварительной мере пресечения. В суд направили ходатайство о заключении под стражу. Расследование продолжается, — рассказали в СК.
По предварительным данным, вчера вечером вооруженный ножом мужчина устроил два нападения: сначала на подростка в Ворошиловском районе Ростова, а потом на девушку в Аксайском районе. Пострадавшая умерла в больнице от большого количества ран.
Предполагаемого преступника задержали в тот же вечер. Тогда же были возбуждены дела по статье «Покушение на убийство» (ч. 3 ч. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Позже обвинение собираются переквалифицировать на более тяжкую статью. Сейчас следователи и криминалисты продолжают уточнять обстоятельства нападений.