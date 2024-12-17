В Ростове допросили подозреваемого в нападениях на девушку и подростка

Предполагаемого преступника задержали в тот же вечер. Тогда же были возбуждены дела по статье «Покушение на убийство» (ч. 3 ч. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Позже обвинение собираются переквалифицировать на более тяжкую статью. Сейчас следователи и криминалисты продолжают уточнять обстоятельства нападений.