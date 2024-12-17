На Кубани нефтепродукты вынесло на берег после ЧП с танкерами

«Сегодня утром при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе», — написал чиновник.
Местные власти экстренно развернули оперативные штабы в двух муниципалитетах.
В ликвидации загрязнения участвуют более 260 сотрудников оперативных служб, волонтеры и 50 единиц техники.
В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». На борту обоих судов находились в общей сложности 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб.
По информации экстренных служб, суда перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута.
Как сообщили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма.