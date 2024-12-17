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На Кубани нефтепродукты вынесло на берег после ЧП с танкерами

КРАСНОДАР, 17 дек — РИА Новости. Нефтепродукты, разлившиеся после крушения танкеров в Керченском проливе, вынесло на берег, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Источник: Южная транспортна прокуратура

«Сегодня утром при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе», — написал чиновник.

Местные власти экстренно развернули оперативные штабы в двух муниципалитетах.

В ликвидации загрязнения участвуют более 260 сотрудников оперативных служб, волонтеры и 50 единиц техники.

В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». На борту обоих судов находились в общей сложности 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб.

По информации экстренных служб, суда перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута.

Как сообщили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма.