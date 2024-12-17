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Энергетики Дона устраняют последствия непогоды

В ряде районов скорость ветра достигала 30м/с.

В Ростовской области свыше 38 бригад энергетиков ведут работы по восстановлению электроснабжения. Из-за непогоды на энергообъектах произошли локальные технологические нарушения. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

— Работы велись всю ночь с 16 на 17 декабря. Для ликвидации последствий разгула стихии были задействованы 128 человек и 47 единиц специализированной техники, в том числе высокопроходимой, — говорится в сообщении.

Сильный ветер и обильные осадки усложняют проведение восстановительных работ на территории, находящейся в зоне ответственности «Россети Юг» — «Ростовэнерго». Энергетики продолжат работу до полного устранения последствий шторма и восстановления стабильного электроснабжения.

В городах, обслуживаемых компанией «Донэнерго», основные работы на электросетях завершены, однако возможны точечные отключения.

Для оперативной связи с энергетическими компаниями в случае аварийных отключений или обнаружения повреждений энергообъектов.

  • абоненты «Россети Юг» могут обратиться по телефону контакт-центра 8−800−220−0−220 или 220, а также через портал светлаястрана.рф;
  • абоненты АО «Донэнерго» могут обращаться на горячую линию по телефону 8−800−222−05−50.

ЖКХ