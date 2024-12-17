Рабочий с отрезанной головой в Перми был трудоустроен накануне гибели

Водитель погрузчика, которому отрезало голову во время работы в Перми, был трудоустроен в организацию накануне гибели, сообщили perm.aif.ru в Госинспекции труда Пермского края.
Речь идёт о трагедии, которая случилась в краевой столице 12 декабря. Утром с пермских телеграм-каналах было опубликовано видео с места несчастного случая, в котором погиб водитель погрузчика. Как рассказывали очевидцы, мужчине отрезало голову во время работы возле ТЦ «Радуга». Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что инцидентом с погибшим мужчиной заинтересовались в СУ СКР по Пермскому краю. Государственная инспекция труда региона также инициировала собственное расследование трагедии.
Как сообщили perm.aif.ru в инспекции, мужчина был трудоустроен в ООО УК «Радуга» накануне своей гибели — 11 декабря. Сейчас специалисты анализируют документы, которые относятся к его устройству на работу.
«В настоящее время анализируются документы работодателя, устанавливается правомерность допуска погибшего к управлению погрузчиком. В целях установления обстоятельств и причин несчастного случая, проводятся опрос должностных лиц ООО УК “Радуга”», — рассказали perm.aif.ru в государственной инспекции труда Пермского края.
Напомним, тело водителя погрузчика было обнаружено утром 12 декабря возле торгового центра «Радуга». Подробности инцидента с погибшим рабочим читайте в материале perm.aif.ru.