Рабочий с отрезанной головой в Перми был трудоустроен накануне гибели

Речь идёт о трагедии, которая случилась в краевой столице 12 декабря. Утром с пермских телеграм-каналах было опубликовано видео с места несчастного случая, в котором погиб водитель погрузчика. Как рассказывали очевидцы, мужчине отрезало голову во время работы возле ТЦ «Радуга». Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что инцидентом с погибшим мужчиной заинтересовались в СУ СКР по Пермскому краю. Государственная инспекция труда региона также инициировала собственное расследование трагедии.