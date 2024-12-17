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Ночной пожар на улице Краснознаменной в Воронеже попал на видео

Огонь уничтожил металлическую бытовку.

Источник: Мой и твой Воронеж — Telegram

В Ленинском районе Воронежа на улице Краснознаменной в ночь на вторник, 17 декабря, сгорела металлическая бытовка площадью 25 кв. м. Никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 4:02. С огнем боролись два отделения пожарно-спасательной части: восемь спасателей и две единицы техники. Пожар потушили в 4:13.

Ранее РИА «Воронеж» публиковало видео крупного пожара в микрорайоне Малышево. Сгорел двухэтажный дом площадью 240 кв. м и хозяйственные постройки на площади 350 кв. м.

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