Ночной пожар на улице Краснознаменной в Воронеже попал на видео

В Ленинском районе Воронежа на улице Краснознаменной в ночь на вторник, 17 декабря, сгорела металлическая бытовка площадью 25 кв. м. Никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.