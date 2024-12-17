Ночной пожар на улице Краснознаменной в Воронеже попал на видео

В Ленинском районе Воронежа на улице Краснознаменной в ночь на вторник, 17 декабря, сгорела металлическая бытовка площадью 25 кв. м. Никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.
Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 4:02. С огнем боролись два отделения пожарно-спасательной части: восемь спасателей и две единицы техники. Пожар потушили в 4:13.
Ранее РИА «Воронеж» публиковало видео крупного пожара в микрорайоне Малышево. Сгорел двухэтажный дом площадью 240 кв. м и хозяйственные постройки на площади 350 кв. м.