Осужденный за смертельное ДТП бывший судья с Кубани Захарчевский обжаловал приговор

Напомним, авария произошла 7 апреля 2020 года в Краснодаре. Захарчевский, находясь за рулем Toyota Land Cruiser, сбил 29-летнего велосипедиста Данила Юханова и скрылся с места происшествия. Пострадавший получил тяжелые травмы и скончался в больнице.



Уголовное дело против экс-судьи возбудили лишь спустя два года, в феврале 2022 года, что сопровождалось значительным общественным резонансом. Прокуратура требовала назначить Захарчевскому 10 лет лишения свободы, однако суд приговорил его к шести годам колонии-поселения и обязал выплатить семье погибшего компенсацию в размере 8 миллионов рублей.



В ноябре текущего года Юрий Захарчевский обжаловал этот приговор, оспаривая как меру наказания, так и вынесенное решение о компенсации.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что осужденный Захарчевский заявил о намерении заменить отбывание наказания службой в зоне специальной военной операции.



Сейчас Верховный суд рассматривает поступившую жалобу. Итоговое решение по делу будет озвучено после анализа всех материалов и аргументов сторон.